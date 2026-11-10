La cartonera que habló ante León XIV: "Si el Papa nos pudo recibir, espero que Milei también lo haga"

"Somos muy devotos del papa Francisco, todos los años Carrara nos bendice las herramientas de trabajo", añadió.

El pedido de Verónica al presidente Javier Milei

Durante la entrevista la mujer le hizo un pedido al Gobierno. "Ojalá tome nota. El presidente aplaudía todo lo que el papa decía, pero era lo contrario a lo que está haciendo".

"Si el papa nos pudo abrir la puerta a los más pobres, espero que el presidente también lo haga, así como los municipios" añadió.

En ese sentido señaló que: "Estamos en un momento duro. Los municipios no quieren tratar lo que es el reciclado, y es muy importante para toda la Argentina, más con esto de El Niño. Somos los cuidadores del ambiente los cartoneros".

En otro tramo de la entrevista la trabajadora contó que es recicladora desde hace 20 años. "Pasé situaciones de violencia, tuve que dejar mi casa y había perdido mi trabajo. Tenía que buscar algo para darle de comer a mis hijos, así que empecé a cartonear, a buscar en la basura", relató.

"Trabajar sola era muy complicado, porque no ganaba nada. Encontré al MTE y ahí nos juntamos con los carreros para armar una cooperativa, después de una persecución grande en la calle", aseguró San Martín.

Asimismo señaló que: "Los cartoneros nos juntamos y luchamos por un sistema. Estos tres años nos están liquidando, porque al abrir la importación, la industria le compra el cartón a Brasil. Pero la seguimos peleando".

"Ahora tenemos que caminar más horas para juntar más material, son cuatro o cinco horas por día caminando", expresó la la cartonera.