A qué hora vuelve el papa León IV a Buenos Aires este martes 10 de noviembre
Tras su multitudinaria visita a Córdoba, el papa León XIV regresa hoy a la Capital Federal. Conocé el horario exacto de su vuelo y su próxima actividad.
El papa León XIV concluye este martes su histórica visita a la provincia de Córdoba y emprende su regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar con su intensa agenda oficial. El Sumo Pontífice se prepara para un multitudinario encuentro de fe junto a miles de jóvenes porteños.
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El vuelo de regreso y la agenda del papa León XIV en Buenos Aires.
De acuerdo con el cronograma oficial difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el líder de la Iglesia Católica partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella” a las 16:55 horas.
Su llegada al aeropuerto internacional “Aeroparque Jorge Newbery” de Buenos Aires está programada exactamente para las 18:10 horas. Tras su aterrizaje, la comitiva papal se trasladará rápidamente hacia el barrio de Palermo bajo un estricto operativo de seguridad.
Una vez en territorio porteño, la agenda del Pontífice marca que a las 20:15 horas encabezará una masiva "Vigilia con los jóvenes". Este esperado evento religioso se desarrollará en el emblemático Monumento de los Españoles, donde se aguarda una enorme concentración para cerrar la jornada del martes 10 de noviembre.
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