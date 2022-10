En el teléfono de Uliarte fueron encontrados al menos tres mensajes que datan de mayo de este año: en algunos de ellos Prestofelippo le anunciaba que vendría a la Ciudad de Buenos Aires y coordinaban para verse y en otros se referían a cómo la habían pasado en el encuentro concretado.

La relación, estimaron los investigadores, habría durado unos tres meses, se habría interrumpido a fines de julio y habría sido "frecuente y sentimental", según indicaron a esta agencia las fuentes que pudieron escuchar la tira completa de mensajes de audio.

El día que El Presto agredió a una cronista de C5N

En febrero de este año, cuando comenzó el juicio contra Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, acusado de hostigar y discriminar a la primera dama Fabiola Yañez a través de sus redes sociales. Cuando el youtuber se presentó en los tribunales, se enfrentó a la periodista de C5N, Claudia Salto.

Todo comenzó cuando El Presto fue consultado sobre si quería dar algún tipo de declaración respecto a “las agresiones a Fabiola Yañez”.

“¿Agresiones? ¿A vos te parece una agresión?”, retrucó el youtuber.

“La verdad que como mujer me parece una agresión”, le respondió la cronista a lo que El Presto lanzó con tono burlón: “Ay, ‘como mujer, como mujer… No me toquen mas como mujer’”.

Y expuso: “Hicieron una fiesta cuando la gente se moría, ¿de qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso, no me vengas con banderas. Que justifique de dónde saca la guita”.

presto cruce claudia salto

Ante la justificación de la cronista, respondió: “Pero, ¿vos sos periodista o sos la hermana de Fabiola?”.

“Soy periodista y soy mujer”, le dijo firme Salto. “Ah, una flor de periodista sos…”, le respondió El Presto antes de retirarse para ingresar a los tribunales.