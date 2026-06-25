Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier y la imputaron por encubrimiento

Según declaró, ese sábado Barrelier estaba "jugando a la Play en el living, cerca de las 21:45". Palmero indicó que en un momento su pareja dijo "voy y vengo" y salió de la casa.

"No sé dónde estuvo. Demoró menos de 20 minutos y, cuando volvió, se puso a jugar a la Play con nuestra hija, sin comentar nada de esa salida", declaró.

La mujer remarcó que Barrelier "fue el único que salió de la casa en ese momento y por ese lapso", agregó en su declaración, según informó El Doce TV.

Los otros detenidos, además de Barrelier -imputado por homicidio triplemente agravado-, son Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, ambos investigados por encubrimiento agravado por mediar contexto de violencia de género.