Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier y la imputaron por encubrimiento
Es la cuarta detenida por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.
La investigación por el caso de Agostina Vega sumó un nuevo y clave capítulo judicial en las últimas horas. Por orden del fiscal de instrucción Raúl Garzón, la policía detuvo a Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, el principal investigado en el expediente. La mujer quedó formalmente imputada por el delito de encubrimiento agravado.
La medida fue ordenada por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, que investiga el crimen de la adolescente de 14 años. Palmero quedó imputada por encubrimiento agravado, según informaron medios cordobeses, y se convierte de esta manera en la cuarta sospechosa por el femicidio.
Según la investigación, Palmero residía junto a Barrelier en una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Del Campillo al 800, en barrio Cofico, lugar donde la adolescente de 14 años habría ingresado la noche del sábado 23 de mayo y donde fue asesinada. Desde la defensa del padre de la víctima, Gabriel Vega, había insistido en que “parecía inverosímil” que quienes compartían la propiedad no supieran lo que ocurría allí.
Marianela se había presentado previamente ante la Justicia en calidad de testigo, según se pudo saber tras el levantamiento del secreto de sumario, y reconoció ante el fiscal que estaba presente en la casa la noche del crimen.
Según declaró, ese sábado Barrelier estaba "jugando a la Play en el living, cerca de las 21:45". Palmero indicó que en un momento su pareja dijo "voy y vengo" y salió de la casa.
"No sé dónde estuvo. Demoró menos de 20 minutos y, cuando volvió, se puso a jugar a la Play con nuestra hija, sin comentar nada de esa salida", declaró.
La mujer remarcó que Barrelier "fue el único que salió de la casa en ese momento y por ese lapso", agregó en su declaración, según informó El Doce TV.
Los otros detenidos, además de Barrelier -imputado por homicidio triplemente agravado-, son Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, ambos investigados por encubrimiento agravado por mediar contexto de violencia de género.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario