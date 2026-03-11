Horror en Chaco: asesinó a su ex con un hacha y luego abusó y mató a la hija de 17 años

El brutal asesinato de Juliana Marcela Frías y su hija Diana Gómez ha dejado una marca de dolor e indignación en toda la comunidad chaqueña, colocando nuevamente a la provincia en el centro de la escena nacional por la violencia de género extrema. El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que familiares de las víctimas, preocupados por la falta de respuesta a los mensajes y llamadas, se acercaran a la vivienda y se encontraran con una escena dantesca que obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad locales.