Se adelanta el regreso del calor para el AMBA: que día volveremos a superar los 30 grados de máxima

ola de calor

Cuándo vuelve el calor al AMBA

Luego de que Meteored lo pronosticara en el fin de semana pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se refirió al regreso del calor apuntando al lunes 16 como la jornada en que el termómetro volverá a superar los 30 grados. No obstante, el organismo lanzó un nuevo informe que adelanta cómo estará el clima en los próximos días y el regreso del calor ocurrirá, finalmente, este domingo 15 de marzo.