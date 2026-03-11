Se adelanta el regreso del calor para el AMBA: que día volveremos a superar los 30 grados de máxima
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las altas temperaturas no están destinadas únicamente a la semana entrante, sino que antes tendrán lugar.
Tras un respiro en las temperaturas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo ascenso térmico. El responsable es el viento norte, que funcionará como un "calefactor" natural haciendo que las marcas en el termómetro suban escalón por escalón hasta superar la barrera de los 30 grados.
Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado que este brusco cambio en el clima tendría lugar la próxima semana, pero un nuevo informe del pronóstico marcó una modificación al respecto y el calor volverá antes de lo pensado.
Cuándo vuelve el calor al AMBA
Luego de que Meteored lo pronosticara en el fin de semana pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se refirió al regreso del calor apuntando al lunes 16 como la jornada en que el termómetro volverá a superar los 30 grados. No obstante, el organismo lanzó un nuevo informe que adelanta cómo estará el clima en los próximos días y el regreso del calor ocurrirá, finalmente, este domingo 15 de marzo.
Con un piso de 20 grados y una máxima de 30, la jornada de cierre del fin de semana será el puntapié inicial de dos días calurosos. En tanto, el otro día que hará mucho calor será el lunes 16, con una máxima que podría alcanzar los 32 grados.
Cuidados necesarios ante los cambios bruscos de temperatura
-
Hidratación constante: No esperes a tener sed. Tomá agua fresca durante todo el día para ayudar al cuerpo a termorregularse.
Ropa en capas: Salí con algo liviano abajo y un abrigo fino. A la mañana refresca, pero al mediodía los 32°C no perdonan.
Comidas livianas: Priorizá frutas y verduras. Las digestiones pesadas aumentan la temperatura corporal interna y te dan más calor.
Cuidado con el aire: Mantené el aire acondicionado en 24°C. Los choques térmicos bruscos (entrar y salir del frío extremo al calor) son los que causan resfríos y anginas.
Atención a la presión: El calor dilata los vasos sanguíneos y puede bajarte la presión. Si sentís mareos, buscá sombra y descansá.
