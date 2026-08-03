Femicidio en Mar del Plata: se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Mailén Antonich

Según relató el tío de la víctima, Luis, el cuerpo fue descubierto a pocos metros de ese punto de cita gracias al rastrillaje conjunto que realizaron una efectiva policial y el hermano de la joven. Sin embargo, la familia apuntó con dureza contra el accionar de las fuerzas de seguridad al advertir que la Policía demoró en tomarles la denuncia y activar los rastrillajes.

Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27): los dos serenos detenidos por el femicidio

Ante la falta de respuesta institucional inicial, fue el propio tío junto a su sobrino quienes decidieron emprender la búsqueda por sus propios medios a las 19:00, apenas dos horas después de que Mailén enviara una última fotografía desde la playa donde había sido convocada.

Al cierre de la investigación preliminar, los peritos aún no habían determinado con precisión el horario exacto del deceso.

En tanto, la pesquisa progesó con dos personas detenidas y múltiples medidas probatorias en desarrollo. El fiscal Carlos Russo confirmó que, durante el rastrillaje, familiares y agentes de la Comisaría Quinta vieron a dos hombres incinerando elementos en las cercanías del sitio donde más tarde apareció el cadáver. Ambos, aprehendidos, estarían vinculados con tareas de vigilancia en el predio.