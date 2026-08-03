Femicidio en Mar del Plata: se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Mailén Antonich
El informe forense reveló que la joven de 25 años sufrió una hemorragia en la zona cervical. Sus allegados denunciaron demoras policiales en el operativo.
El informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años hallada sin vida en las últimas horas en la localidad bonaerense de Mar del Plata, en un nuevo caso de femicidio, arrojó precisiones sobre las causas del fallecimiento.
De acuerdo con los datos recibidos por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 y difundidos por el medio local 0223, la víctima murió a raíz de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave, generada por una herida de arma blanca ubicada en la zona cervical.
El reporte del medio marplatense detalló que el cuerpo también presentaba múltiples golpes en el rostro y en los brazos, zonas donde acumulaba pequeños cortes defensivos.
"El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron desde el entorno judicial. En cuanto a la posibilidad de un ataque sexual, el informe preliminar no arrojó lesiones compatibles con dicho delito, aunque se activaron todos los protocolos correspondientes para realizar estudios complementarios que permitan confirmarlo o descartarlo con total certeza.
Qué se sabe del femicidio de Juana Mailén Antonich en Mar del Plata
El trágico episodio se desencadenó cuando la joven —madre de dos niñas de 1 y 6 años— acudió a una supuesta entrevista laboral en un balneario ubicado en la zona sur de la ciudad costera.
Según relató el tío de la víctima, Luis, el cuerpo fue descubierto a pocos metros de ese punto de cita gracias al rastrillaje conjunto que realizaron una efectiva policial y el hermano de la joven. Sin embargo, la familia apuntó con dureza contra el accionar de las fuerzas de seguridad al advertir que la Policía demoró en tomarles la denuncia y activar los rastrillajes.
Ante la falta de respuesta institucional inicial, fue el propio tío junto a su sobrino quienes decidieron emprender la búsqueda por sus propios medios a las 19:00, apenas dos horas después de que Mailén enviara una última fotografía desde la playa donde había sido convocada.
Al cierre de la investigación preliminar, los peritos aún no habían determinado con precisión el horario exacto del deceso.
En tanto, la pesquisa progesó con dos personas detenidas y múltiples medidas probatorias en desarrollo. El fiscal Carlos Russo confirmó que, durante el rastrillaje, familiares y agentes de la Comisaría Quinta vieron a dos hombres incinerando elementos en las cercanías del sitio donde más tarde apareció el cadáver. Ambos, aprehendidos, estarían vinculados con tareas de vigilancia en el predio.
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