Femicidio en Saladillo: piden remover a la fiscal por sus dichos contra Rocío Magalí González

Tras la detención del presunto femicida Renzo Chidichimo, la titular de la UFI 2 dio a entender que Rocío tuvo la culpa del crimen por “no defenderse”, al mismo tiempo que dijo que “no tenía carácter” y aseguró que se debe "educar muy distinto a las mujeres”.

Luego de esto, la fiscal Hortel ofreció una entrevista a Canal 9, donde le consultaron sobre el hipotético caso de que la víctima sea su hija, y ella respondió: “Tal vez esté equivocada, la experiencia me indica que no, pero sus agresores seleccionan a sus víctimas. Dificulto que a mi hija le pase una cosa así, porque tiene otro perfil”.

rocio saladillo.jpg

Ante esto, el periodista le preguntó cuál era el perfil de la víctima y la funcionaria judicial contestó: “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por ella, pero lo que te puedo decir es que la gran mayoría de las víctimas que yo tengo son moderadas, educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone y que se hace respetar porque tiene carácter. Su 'no' es respetado y la mayoría de las personas que tengo como víctimas no son así”.

En tanto, Mariana González, tía de Rocío Magalí González, repudió a Hortel, y expresó: “¿Qué hay que esperar, que pasen cosas horrorosas para que actúen? Vivimos una realidad macabra con esta mujer y hay muchas cosas en la oscuridad. A mí no me importa la política, pero le hicimos este pedido al intendente para que en Saladillo de una vez por todas haya luz. La fiscal no fue votada por el pueblo, pero él sí y puede hacer que la aparten".

“Pero no nos conformamos con eso, mañana vamos a marchar para pedir la destitución, por incompetente. A mí me dijo que me iba a hacer una cautelar, pero no le tengo miedo. No tengo bronca porque soy cristiana, pero no voy a permitir que haya otra Rocío más. A mí a la negra no me la devuelve nadie”, agregó en diálogo con TN.