Femicidio en Santiago del Estero: mató a cuchilladas a su esposa bombera y se quitó la vida
Los cuerpos fueron encontrados por el hijo de la pareja en el patio de su vivienda. La Justicia intenta establecer cómo ocurrió el ataque.
Una pareja fue hallada sin vida en el patio de su vivienda en la localidad de Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, y la Justicia investiga si el hecho se trató de un presunto femicidio seguido de suicidio.
El dramático episodio ocurrió en una zona rural del barrio Juventud y causó una fuerte conmoción entre los vecinos, dado que la víctima, identificada como Edith Eugenia Pérez se desempeñaba en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la mencionada localidad.
El hallazgo se produjo cuando el hijo de ambos, Brian, de 21 años, regresó a la vivienda y encontró los cuerpos en el patio de la propiedad. De inmediato un vecino dio aviso a la Policía, que se trasladó hasta el lugar junto con personal judicial.
De acuerdo con los primeros datos obtenidos durante la investigación, Edith presentaba heridas visibles en la zona abdominal compatibles con un ataque con un arma blanca. Además, los peritos constataron una importante pérdida de sangre en la región del cuello y la cabeza.
Por su parte, Omar Rafael González fue encontrado sin vida con signos que, de manera preliminar, son compatibles con una muerte por ahorcamiento. Esa circunstancia llevó a los investigadores a manejar como principal hipótesis que el hombre habría asesinado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida.
Sin embargo, las autoridades aclararon que esa línea investigativa deberá ser confirmada con los resultados de las pericias forenses y demás pruebas recolectadas durante la causa.
Luego del hallazgo, la vivienda fue preservada para permitir el trabajo de personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias en el lugar con el objetivo de obtener evidencias que permitan reconstruir el hecho.
En paralelo, efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos realizaron diversas entrevistas a familiares, vecinos y personas cercanas a la pareja para obtener información que permita establecer cómo fueron las últimas horas antes del hecho y si existían antecedentes de conflictos o episodios de violencia.
La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Florencia Garzón, quien trabajó junto con la coordinadora de fiscales de Añatuya, María Emilia Ganen. Ambas supervisaron las actuaciones realizadas en la vivienda y coordinaron las medidas de prueba ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.
Esperan los resultados de las autopsias
Por disposición de la Justicia, los cuerpos de Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González fueron trasladados por la Unidad Morguera para la realización de las autopsias correspondientes.
Los estudios forenses serán determinantes para establecer con precisión científica las causas de ambas muertes, el horario aproximado en que ocurrieron y la secuencia de los hechos. También permitirán confirmar si las lesiones sufridas por la mujer fueron provocadas por un arma blanca y si la muerte del hombre efectivamente se produjo por ahorcamiento.
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