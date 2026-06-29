Femicidio en Santiago del Estero: mató a cuchilladas a su esposa bombera y se quitó la vida

Sin embargo, las autoridades aclararon que esa línea investigativa deberá ser confirmada con los resultados de las pericias forenses y demás pruebas recolectadas durante la causa.

Luego del hallazgo, la vivienda fue preservada para permitir el trabajo de personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias en el lugar con el objetivo de obtener evidencias que permitan reconstruir el hecho.

En paralelo, efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos realizaron diversas entrevistas a familiares, vecinos y personas cercanas a la pareja para obtener información que permita establecer cómo fueron las últimas horas antes del hecho y si existían antecedentes de conflictos o episodios de violencia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Florencia Garzón, quien trabajó junto con la coordinadora de fiscales de Añatuya, María Emilia Ganen. Ambas supervisaron las actuaciones realizadas en la vivienda y coordinaron las medidas de prueba ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.

Esperan los resultados de las autopsias

Por disposición de la Justicia, los cuerpos de Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González fueron trasladados por la Unidad Morguera para la realización de las autopsias correspondientes.

Los estudios forenses serán determinantes para establecer con precisión científica las causas de ambas muertes, el horario aproximado en que ocurrieron y la secuencia de los hechos. También permitirán confirmar si las lesiones sufridas por la mujer fueron provocadas por un arma blanca y si la muerte del hombre efectivamente se produjo por ahorcamiento.