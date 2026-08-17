Femicidio en Villa Devoto: qué reveló la autopsia realizada al cuerpo de Romina Calvo

Lo que se sabe de la autopsia a Romina Calvo

Ahora se conocieron detalles de la necropsia realizada al cuerpo de la víctima, entre los cuales aparece que la mujer recibió 46 puñaladas efectuadas por su victimario en un lapso de entre tres y cuatro minutos.

El agresor utilizó una cuchilla de cocina para provocar las heridas punzocortantes en el torso, las axilas, los brazos, la cara, el cuello, la cabeza y la espalda, precisándose que Romina Calvo sufrió un total de 53 lesiones: 46 fueron puñaladas y las otras siete producto del forcejeo que mantuvo con su marido mientras se defendía.

Además, los especialistas verificaron que entre todas las heridas que sufrió durante el brutaal ataque, la que terminó con su vida fue número 36: una cuchillada asestada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, Secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio, al tiempo que los hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, se encuentran con asistencia psicológica.