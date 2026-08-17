Femicidio en Villa Devoto: qué reveló la autopsia realizada al cuerpo de Romina Calvo
La mujer de 40 años fue brutalmente asesinada por su esposo de 56, quien la apuñaló en 46 ocasiones hasta causarle una horrible muerte en la vivienda que compartían.
En las últimas horas trascendieron detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Romina Calvo, la mujer de 40 años brutalmente asesinada por esposo en una vivienda de Villa Devoto, donde hijos de la pareja fueron testigos del femicidio.
El hecho, como se sabe, ocurrió poco antes de las 7 de la mañana del miércoles pasado, cuando un joven de 21 años llamó al 911 para advertir que su padre, identificado como Walter Humberto Verón, había asesinado a su madre, luego de que su hermana, de apenas 8 años, lo despertara para avisarle de lo sucedido.
El joven se comunicó con la Policía de la Ciudad para relatar lo que acababa de ocurrir dentro de su casa ubicada en Pedro Morán 5289, del mencionado barrio porteño, luego de que pequeña hermana le gritara: “Despertate, papá mató a mamá”.
Efectivos policiales arribaron al domicilio y al advertir que el sujeto de 56 años no hallaba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo y se concretó su detención a unos 200 metros del lugar donde se concretó el horrible crimen.
Además se constató que Verón tenía una herida en el cuello, presuntamente autoinfligida, por lo cual en primera instancia fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde continúa internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva.
Lo que se sabe de la autopsia a Romina Calvo
Ahora se conocieron detalles de la necropsia realizada al cuerpo de la víctima, entre los cuales aparece que la mujer recibió 46 puñaladas efectuadas por su victimario en un lapso de entre tres y cuatro minutos.
El agresor utilizó una cuchilla de cocina para provocar las heridas punzocortantes en el torso, las axilas, los brazos, la cara, el cuello, la cabeza y la espalda, precisándose que Romina Calvo sufrió un total de 53 lesiones: 46 fueron puñaladas y las otras siete producto del forcejeo que mantuvo con su marido mientras se defendía.
Además, los especialistas verificaron que entre todas las heridas que sufrió durante el brutaal ataque, la que terminó con su vida fue número 36: una cuchillada asestada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago.
El Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, Secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio, al tiempo que los hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, se encuentran con asistencia psicológica.
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