Femicidio en Tigre: encontraron muerta a una joven de 20 años y buscan a su expareja

A las 5 de la mañana de este miércoles el hombre publicó un video de despedida en sus historias de Whatsapp y luego se fugó.

La Policía bonaerense todavía lo busca por orden de la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre.

La joven había denunciado a su exnovio por violencia de género en más de una oportunidad, y a pesar de que se habían separado tras un año de relación una pariente de ella confirmó que había retomado contacto.

"La denuncia ya está hecha", anunció el 4 de diciembre pasado la propia Aixa, quien además contó que la Justicia había emitido "una perimetral hecha que por 300 metros no se puede acercar ni a mi domicilio y menos a mí".

"Gracias a todo por preguntar. Estoy bien y gracias a Dios viva, como dije. Lo comparto por acá porque le puede pasar a cualquier chica. Hoy cuento, mañana no sé", escribió la joven en Facebook.

A través de la misma red social Aixa contó en otra oportunidad: "Hola, ¿cómo están? Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar" y adjuntó fotos de Alejandro Daniel Sofía, a quien identificó como su exnovio.

Incluso padre y allegados a Aixa habían presentado denuncias por violencia de género contra Sofía tras presenciar momentos en los que él intentó ahorcarla o la agredía de otro modo.

Este miércoles familiares y amigos de Aixa se congregaron en el puente de Dique Luján para pedir justicia por su femicidio.