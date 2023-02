Familiares de Paula cruzaron al presunto femicida en Facebook

"No entiendo la justificación de la familia, por qué la tuvo que matar", expresó en Facebook una mujer identificada como Roci Ramírez a lo que otra, llamada Aixa Belén, le salió al cruce: "no entiendo por qué te metés, si no sabés bien (cómo es) la situación gorch (sic)".

"No hay justificación para matar a nadie. Lo mejor sería que no te quemes comentando defendiéndolo pero bueno, así estamos", sentenció la primera mujer, y la segunda contestó de una manera que resaltó que había un parentesco entre Ramírez y la víctima: "encima la pendeja se da el lujo de hacerse la viva hablando, que alguien le saque el celular, por Dios, ya se nota que clase de familia era".

Confesión y denuncia

El femicidio salió a la luz porque un compañero de trabajo de Hardin llamó al 911 para informar que el hombre le había confesado por teléfono que había matado a su pareja.

Personal de la comisaría 9na de San Isidro, ubicada en La Horqueta, acudió al domicilio de García, en la calle Blandengues, y la encontró muerta.

A simple vista, los peritos policiales determinaron que la víctima tenía signos de asfixia, aunque se aguardaba que esta mañana se hiciera la autopsia de García en la morgue de la Policía Científica ubicada en el Hospital de San Fernando.

La investigación por el femicidio quedó en manos del fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Violencia Familiar y Género de San Isidro.