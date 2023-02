Femicidio de Paula García: así eran los sugestivos posteos de su novio en Facebook

braian hardin accion poetica.png

El muchacho compartió el 21 de agosto de 2021 la publicación de otro usuario de Facebook en la que aparece una foto sugestiva con el texto: "De nada sirve tener tantos pretendientes si todos tienen la mentalidad de c... y no de quererte. Te hablan porque te ven buena en tus fotos, no porque les interesa saber más de tí, Lo siento, pero alguien tenía que decírtelo. Y el amor verdadero donde queda si no valoras al que de verdad te ama".

posteo braian 1.png

Hardin, de 23 años, le confesó esta semana a un compañero de trabajo que asesinó a García, de 26, en la casa de la mujer en Boulogne, partido de San Isidro. La Policía bonaerense lo capturó el martes a la noche en la casa de su madre, en la localidad de Magdalena.

Para ese entonces los forenses ya habían determinado que García había muerto por asfixia.

En la escena del crimen se encontraron encontraron blisters, preservativos y otros elementos que hicieron suponer a los investigadores que la muerte de la mujer se produjo en medio de un juego sexual.