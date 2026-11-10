Los feriados nacionales que le quedan al 2026: cuáles habrá en noviembre y diciembre

Viernes 20 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

De esta manera, quienes puedan aprovechar ambas jornadas tendrán cuatro días consecutivos de descanso, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre.

Es importante distinguir que el viernes 20 es un día no laborable, por lo que en el sector privado el empleador puede decidir si se trabaja. En cambio, el lunes 23 es un feriado nacional.

Qué feriados quedan en diciembre de 2026

Diciembre tendrá dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá organizar los últimos descansos del año.

Las fechas son:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.

La combinación del lunes 7 y el martes 8 permitirá disfrutar de un fin de semana extralargo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, para quienes tengan libre la jornada turística.

Por su parte, Navidad caerá viernes, por lo que se formará otro fin de semana largo de tres días, del 25 al 27 de diciembre.

De esta manera, los últimos dos meses de 2026 ofrecerán nuevas oportunidades para viajar y descansar, aunque es importante recordar que los días no laborables no tienen el mismo alcance que los feriados nacionales.

Una precisión para publicar: la fuente de TN también incluye el 9 de noviembre como feriado nacional por la visita del papa León XIV, y los días 10 y 11 como feriados de alcance jurisdiccional. Además, ubica el día no laborable turístico el 7 de diciembre, no el 20 de noviembre