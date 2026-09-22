Pasajes gratis en la red SUBE durante la visita del papa León XIV: quiénes pueden acceder
Tras una cumbre oficial, se confirmaron los detalles logísticos de la gira papal. Además de los feriados, habrá gratuidad en la red SUBE para voluntarios.
La cuenta regresiva para la histórica llegada del papa León XVI a la Argentina sumó definiciones clave este martes tras una cumbre interjurisdiccional celebrada en la sede del Ministerio de Seguridad, en la que se confirmó un feriado y otros dos posibles asuetos provinciales; y la habilitación pasajes gratis en la red SUBE para quienes estén involucrados en la organización.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, oportunidad en la cual se transmitió oficialmente la voluntad del presidente Javier Milei de decretar el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, jornada que incluirá una masiva santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de la reunión —de la que participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva—, el Ejecutivo también analizó la implementación de un esquema de feriados locales o provinciales para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, cuyas definiciones se comunicarán formalmente en los próximos días conforme avance la agenda en Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
Pasajes gratis en la red SUBE para voluntarios y convocatoria política
Entre los anuncios logísticos más destacados que dejó el cede oficial, se confirmó un beneficio directo para la asistencia y movilización de la ayuda peregrina durante las jornadas que dure la visita del Sumo Pontífice.
Quienes se encuentren registrados oficialmente como voluntarios contarán con pasajes gratis en la red SUBE de transporte público en los distritos alcanzados por el recorrido papal, facilitando la logística de los masivos desplazamientos previstos.
Asimismo, durante el cónclave se detallaron otros puntos salientes de la organización federal:
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Acto dominical: Se confirmó que los 24 gobernadores provinciales, al igual que diputados y senadores nacionales de todos los espacios políticos, recibirán una invitación formal para participar del evento institucional que se desarrollará el domingo por la tarde en el Palacio Libertad.
Financiamiento: Desde el Ejecutivo aclararon que cada una de las jurisdicciones involucradas asumirá la responsabilidad presupuestaria de los eventos organizados en sus respectivos territorios.
Seguridad y comunicación: Las autoridades repasaron los ejes del operativo federal que coordinará los traslados y el masivo aforo estimado para los actos centrales en CABA, Córdoba y Luján.
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