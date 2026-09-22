Pasajes gratis en la red SUBE durante la visita del papa León XIV: quiénes pueden acceder

En el marco de la reunión —de la que participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva—, el Ejecutivo también analizó la implementación de un esquema de feriados locales o provinciales para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, cuyas definiciones se comunicarán formalmente en los próximos días conforme avance la agenda en Córdoba y la provincia de Buenos Aires.