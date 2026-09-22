El Gobierno avala que Martín Llaryora firme el decreto del feriado por la visita del papa León XIV a Córdoba
La Casa Rosada abrió el camino para que Martín Llaryora disponga un feriado en Córdoba por la histórica llegada del papa León XIV.
Tras la cumbre en Casa Rosada encabezada por Karina Milei, el gobernador Martín Llaryora ultima los detalles legales para declarar un feriado especial en la provincia de Córdoba. La histórica visita del Papa León XIV movilizará a cientos de miles de fieles y requerirá un amplio operativo de seguridad en la capital.
El nuevo feriado que prepara Martín Llaryora en Córdoba
La definición surgió durante un encuentro clave liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y emisarios de los distritos de CABA, Buenos Aires y Córdoba. Mientras el Ejecutivo nacional confirmó su intención de decretar feriado nacional el lunes 9 de noviembre para la misa en CABA, también habilitó el esquema de feriados locales o provinciales para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.
En ese marco, la administración de Llaryora analiza declarar un asueto administrativo extraordinario para garantizar el orden urbano durante la jornada del martes 10. Las actividades oficiales del Santo Padre en territorio cordobés concentrarán dos eventos centrales:
- Misa multitudinaria: el pontífice encabezará una ceremonia masiva en el predio de la Escuela de Aviación Militar.
- Encuentro pastoral: mantendrá un encuentro con religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de la ciudad de Córdoba.
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El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, remarcó que se proyecta una movilización masiva de fieles que obligará a instrumentar fuertes cortes de tránsito y desvíos programados en los principales accesos a la capital. Asimismo, el canciller Pablo Quirno estimó que el aforo global de las celebraciones en el país alcanzará a unos siete millones de peregrinos.
Por su parte, el Gobierno nacional dispuso que los voluntarios acreditados accederán a viajes gratuitos en la red SUBE, mientras que cada jurisdicción se hará cargo del presupuesto logístico correspondiente a su distrito antes de la partida de la comitiva papal rumbo a la ciudad de Lima.
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