El Gobierno avala que Martín Llaryora firme el decreto del feriado por la visita del papa León XIV a Córdoba

El nuevo feriado que prepara Martín Llaryora en Córdoba

Nuevo feriado por el papa León XIV: qué fecha evalúa el Gobierno de Javier Milei

La definición surgió durante un encuentro clave liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y emisarios de los distritos de CABA, Buenos Aires y Córdoba. Mientras el Ejecutivo nacional confirmó su intención de decretar feriado nacional el lunes 9 de noviembre para la misa en CABA, también habilitó el esquema de feriados locales o provinciales para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.