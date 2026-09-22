Visita del papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado y delineó ejes logísticos, de seguridad y transporte
Tras una cumbre interjurisdiccional encabezada este martes por Karina Milei, junto a la cúpula de la Iglesia, se ultimaron detalles para la histórica gira.
En el marco de los preparativos definitivos para la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en la sede del Ministerio de Seguridad una reunión clave para avanzar en la organización federal del evento.
Durante el cónclave, la funcionaria transmitió oficialmente la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional, en ocasión de la santa misa que el Sumo Pontífice celebrará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, durante la mesa de trabajo se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema de feriados locales o provinciales para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, cuyas definiciones específicas serán comunicadas oficialmente en los próximos días conforme avance el cronograma en el interior y la provincia de Buenos Aires.
Visita del papa León XIV: cúpula eclesiástica, pasajes gratis en SUBE y convocatoria transversal
De la reunión participaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina —encabezados por su presidente, monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva—, además de autoridades de las jurisdicciones de CABA, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Por parte del Ejecutivo también asistieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.
Entre los puntos salientes de la coordinación logística y de seguridad comunicados tras el encuentro, se destacaron:
-
Beneficio para voluntarios: Quienes se encuentren inscriptos como voluntarios para la ayuda peregrina contarán con pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que dure la estancia del Santo Padre en el país.
Convocatoria institucional: Karina Milei anunció que los 24 gobernadores provinciales, al igual que diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos, recibirán una invitación formal para participar del evento que se celebrará el domingo por la tarde en el Palacio Libertad.
Responsabilidad fiscal: Desde el Gobierno destacaron que cada una de las jurisdicciones involucradas asumirá la responsabilidad presupuestaria de los eventos organizados en sus respectivos territorios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario