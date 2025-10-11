Feriado del 27 de octubre: los detalles sobre este día extra de descanso
El 27 de octubre será un día especial para los bonaerenses que podrán disfrutar de un nuevo feriado.
Un nuevo feriado local alegrará a miles de argentinos, ya que el lunes 27 de octubre fue decretado como día no laborable en dos localidades de la Provincia de Buenos Aires. El motivo está vinculado a una celebración muy esperada por los vecinos, que además permitirá disfrutar de un fin de semana largo justo antes del cierre del mes.
Los motivos del feriado del 27 de octubre
El asueto alcanza a los habitantes de Alberti y Marcos Paz, en conmemoración del aniversario de la fundación de ambas ciudades. Según se informó, el feriado aplica para el personal de oficinas públicas y establecimientos educativos, aunque en el caso del sector privado la adhesión quedará a criterio de cada empleador.
Ambas ciudades reúnen a más de 60 mil personas, por lo que el impacto del descanso será significativo. Mientras que Alberti cuenta con alrededor de 10 mil habitantes y está ubicada a unos 180 kilómetros de la Capital Federal, Marcos Paz forma parte del Gran Buenos Aires, a unos 48 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires
El feriado fue decretado en el marco de los festejos por un nuevo aniversario, dos localidades con gran historia dentro del territorio bonaerense. Este tipo de asuetos locales permiten que los vecinos participen de las actividades culturales y recreativas organizadas por los municipios, y promueven el turismo interno.
En estos casos, los feriados no laborables están contemplados en la normativa argentina que permite a los gobiernos locales declarar días de descanso especiales por motivos históricos, religiosos o culturales. Aunque no afectan al resto del país, sí implican un alivio para miles de trabajadores que podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
Además, este feriado llega en un mes cargado de descansos, ya que en octubre también se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado al viernes 10, lo que generará otro fin de semana XL a nivel nacional.
Calendario de feriados 2025
Los próximos feriados nacionales en Argentina para lo que resta del año son los siguientes:
Octubre
Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
Viernes 21: día no laborable con fines turísticos (puente).
Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (20/11).
Diciembre
Lunes 8: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25: feriado inamovible por Navidad.
De esta forma, octubre se posiciona como uno de los meses con más oportunidades de descanso del año, tanto por los feriados nacionales como por los asuetos locales, que permitirán a muchos argentinos disfrutar de fines de semana extendidos.
