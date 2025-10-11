Feriado del 27 de octubre: los detalles sobre este día extra de descanso

Además, este feriado llega en un mes cargado de descansos, ya que en octubre también se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado al viernes 10, lo que generará otro fin de semana XL a nivel nacional.

Calendario de feriados 2025

Los próximos feriados nacionales en Argentina para lo que resta del año son los siguientes:

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21: día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Diciembre

Lunes 8: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25: feriado inamovible por Navidad.

De esta forma, octubre se posiciona como uno de los meses con más oportunidades de descanso del año, tanto por los feriados nacionales como por los asuetos locales, que permitirán a muchos argentinos disfrutar de fines de semana extendidos.