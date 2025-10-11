Los feriados que se vienen en octubre: uno a uno

Además, hubo fechas de inicios del mes con asuetos en localidades como Henderson, Carlos Salas, Mar del Sur, Casbas y R. Santamarina, entre otras, que ya celebraron sus respectivas festividades.

Estos feriados locales son una oportunidad para que cada comunidad celebre su historia, refuerce sus lazos y potencie el turismo interno, al atraer visitantes a ferias, desfiles y eventos culturales típicos de cada zona.

Calendario de feriados 2025

A nivel nacional, los próximos feriados en Argentina serán los siguientes:

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Noviembre

Viernes 21: día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Diciembre