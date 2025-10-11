Los feriados que se vienen en octubre: uno a uno
El Gobierno bonaerense aprobó nuevos feriados locales para octubre, permitiendo a miles de vecinos disfrutar de días no laborables por motivos patronales y aniversarios fundacionales. Mirá cuándo y dónde habrá descanso.
La Provincia de Buenos Aires dio el visto bueno a una serie de feriados locales que se celebrarán a lo largo de octubre de 2025. Mediante la resolución 110 del Ministerio de Gobierno, se oficializaron los días no laborables para la administración pública y el Banco Provincia, además de ser optativos para la industria, el comercio y las demás actividades privadas.
Estos asuetos fueron solicitados por distintos municipios con el fin de conmemorar fiestas patronales y aniversarios fundacionales, tradiciones que cada año movilizan a comunidades enteras y fomentan la identidad local. Gracias a esta medida, miles de bonaerenses podrán aprovechar descansos adicionales dentro del mes, además de los feriados nacionales.
De esta forma, octubre se perfila como uno de los meses con más actividades culturales y celebraciones regionales, especialmente en el interior de la provincia, donde las festividades patronales tienen un gran peso histórico y social.
Los feriados de octubre que restan en la Provincia de Buenos Aires
Entre los municipios que celebrarán su feriado local se encuentran algunos de los más poblados del conurbano y del interior bonaerense. Los más destacados son:
-
Rojas – 4 de octubre (patronal)
Morón – 5 de octubre (patronal y aniversario fundacional)
Moreno – 7 y 25 de octubre (patronal y aniversario fundacional)
Maipú – 7 de octubre (patronal)
Escobar – 9 de octubre (aniversario fundacional)
Tres de Febrero – 15 de octubre (aniversario fundacional)
Luján – 17 de octubre (aniversario fundacional)
Ezeiza y Brandsen – 21 de octubre (aniversario fundacional)
Chivilcoy – 22 de octubre (aniversario fundacional)
San Antonio de Areco y General Pinto – 23 de octubre (aniversario fundacional)
Ramallo, Suipacha e Ituzaingó – 24 de octubre (aniversario fundacional)
Marcos Paz y Alberti – 27 de octubre (aniversario fundacional)
Leandro N. Alem – 28 de octubre (aniversario fundacional)
Benito Juárez – 31 de octubre (aniversario fundacional)
Además, hubo fechas de inicios del mes con asuetos en localidades como Henderson, Carlos Salas, Mar del Sur, Casbas y R. Santamarina, entre otras, que ya celebraron sus respectivas festividades.
Estos feriados locales son una oportunidad para que cada comunidad celebre su historia, refuerce sus lazos y potencie el turismo interno, al atraer visitantes a ferias, desfiles y eventos culturales típicos de cada zona.
Calendario de feriados 2025
A nivel nacional, los próximos feriados en Argentina serán los siguientes:
Octubre
Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
Noviembre
Viernes 21: día no laborable con fines turísticos (puente).
Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (20/11).
Diciembre
Lunes 8: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25: feriado inamovible por Navidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario