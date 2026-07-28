Javier Milei no traslada el próximo feriado y definieron si habrá fin de semana largo

En la Argentina, los feriados nacionales se clasifican en inamovibles y trasladables. Estos últimos pueden modificarse para impulsar el turismo y fomentar la realización de fines de semana largos, tal como establece la Ley 27.399.

No obstante, cuando la fecha conmemorativa coincide con un lunes, como sucede en 2026 con el 17 de agosto, no corresponde efectuar ningún cambio. En consecuencia, el feriado se mantiene en su día original.

Calendario de feriados 2026

Una vez finalizado el fin de semana largo de agosto, el calendario de feriados todavía incluye varias jornadas de descanso antes de que termine 2026.

Entre los feriados trasladables que quedan en el año se encuentra el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el martes 24 de noviembre, fecha del Día de la Soberanía Nacional.

Por su parte, los feriados inamovibles pendientes son el martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 25 de diciembre, jornada en la que se celebra Navidad.

A estas fechas se suma el lunes 7 de diciembre, declarado feriado con fines turísticos. Gracias a esta decisión, se formará un nuevo fin de semana largo de cuatro días, al unirse con el feriado nacional del 8 de diciembre, una oportunidad ideal para quienes planean una escapada antes del cierre del año.