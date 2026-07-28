Javier Milei no traslada el próximo feriado y definieron si habrá fin de semana largo
El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto en homenaje al General José de San Martín, según lo establecido por el calendario oficial argentino.
En agosto de 2026 habrá un único fin de semana largo en todo el país. El descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, jornada en la que se celebra el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las conmemoraciones patrias más relevantes del calendario nacional.
Los motivos del feriado de agosto del 2026
Según el calendario oficial de feriados, el lunes 17 de agosto será feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, figura clave de la historia argentina y reconocido como el Padre de la Patria por su participación decisiva en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú.
Esta fecha patria se recuerda cada 17 de agosto y, en 2026, cae de manera natural un lunes. Por ese motivo, el feriado no será trasladado y se respetará la fecha establecida en el calendario nacional.
Así, los argentinos tendrán un fin de semana largo de tres días consecutivos, conformado por:
- Sábado 15 de agosto.
- Domingo 16 de agosto.
- Lunes 17 de agosto, feriado nacional.
Al ser el único fin de semana largo de agosto, se prevé un importante movimiento turístico, con muchas personas que aprovecharán el descanso para hacer viajes, escapadas de pocos días o disfrutar de distintas actividades recreativas antes de retomar sus obligaciones habituales.
En la Argentina, los feriados nacionales se clasifican en inamovibles y trasladables. Estos últimos pueden modificarse para impulsar el turismo y fomentar la realización de fines de semana largos, tal como establece la Ley 27.399.
No obstante, cuando la fecha conmemorativa coincide con un lunes, como sucede en 2026 con el 17 de agosto, no corresponde efectuar ningún cambio. En consecuencia, el feriado se mantiene en su día original.
Calendario de feriados 2026
Una vez finalizado el fin de semana largo de agosto, el calendario de feriados todavía incluye varias jornadas de descanso antes de que termine 2026.
Entre los feriados trasladables que quedan en el año se encuentra el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el martes 24 de noviembre, fecha del Día de la Soberanía Nacional.
Por su parte, los feriados inamovibles pendientes son el martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 25 de diciembre, jornada en la que se celebra Navidad.
A estas fechas se suma el lunes 7 de diciembre, declarado feriado con fines turísticos. Gracias a esta decisión, se formará un nuevo fin de semana largo de cuatro días, al unirse con el feriado nacional del 8 de diciembre, una oportunidad ideal para quienes planean una escapada antes del cierre del año.
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