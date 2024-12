Feriados: cómo y cuándo es el primer fin de semana largo del 2025

Bajo esta medida, se confirmó que los conocidos como "feriados puente" sean días no laborables. Es decir, que la decisión acerca de que si una persona trabaja o no en esa fecha, queda a cargo de su empleador. Al no ser feriado, no es una obligación dejarle el día libre. Esto mismo ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri y vuelve bajo la gestión de Javier Milei.