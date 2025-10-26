Feriados: cuándo caen los asuetos de noviembre 2025 para tener un fin de semana XXL
Noviembre trae un nuevo feriado XXL, aunque su alcance varía según la actividad. Después de este descanso largo, solo queda uno más en todo el 2025.
Después del fin de semana largo por el feriado del Día de la Raza, que se trasladó del domingo 12 al viernes 10 de octubre, muchos ya piensan en el próximo descanso. No falta demasiado para disfrutar de otra pausa en la rutina, ya que en noviembre llega un nuevo feriado.
Será una oportunidad ideal para viajar, descansar o ponerse al día con pendientes antes de cerrar el año con el último fin de semana largo del 2025.
Cuándo será el fin de semana largo
El presidente Javier Milei, a través del DNU 614/2025, autorizó el traslado de los feriados nacionales que caen sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes anterior, lo que permite generar más fines de semana largos a lo largo del año.
En octubre se aplicó esta medida al mover el feriado del 12 al viernes 10, y en noviembre volverá a implementarse: el Día de la Soberanía Nacional pasará del jueves 20 al lunes 24, sumando además el viernes 21 como día no laborable turístico.
Calendario de feriados 2025
De esta manera, algunos trabajadores podrán aprovechar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 22 hasta el lunes 24 de noviembre, donde el lunes se paga como feriado si se trabaja. En cambio, quienes pertenecen a sectores como el educativo, estatal o bancario tendrán cuatro días de descanso gracias al día no laborable turístico del viernes 21.
Próximos feriados:
- Viernes 21 de noviembre (no laborable turístico)
- Lunes 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)
- Miércoles 25 de diciembre (Navidad)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario