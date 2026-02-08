El feriado del 9 de febrero que beneficia a los trabajadores y les da un descanso
Febrero de 2026 traerá una sorpresa para miles de argentinos: un descanso extendido ideal para cortar la rutina, viajar y aprovechar una escapada en plena temporada.
Un sector de trabajadores sumará un feriado el lunes 9 de febrero, lo que habilitará un fin de semana largo de tres días y marcará el primer descanso extendido de febrero de 2026 para ese grupo. Quienes estén alcanzados podrán aprovechar un respiro extra en plena temporada estival, ideal para organizar una escapada corta y disfrutar del verano.
Los motivos del feriado del 9 de febrero
En este caso no se trata de un descanso de alcance nacional, sino de un asueto puntual para la provincia de Buenos Aires, donde determinados trabajadores accederán a una jornada especial por motivos locales. La medida impactará en un grupo reducido de bonaerenses y no modifica el calendario general del país.
El lunes 9 de febrero será feriado en las localidades de General Pueyrredón y Fortín Acha, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días en pleno cierre de la temporada alta de verano.
La fecha se establece por el aniversario fundacional de ambas ciudades y contempla cese de actividades para el sector público, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, sujeta a la decisión de cada empleador.
Durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, las localidades celebrarán con distintas propuestas conmemorativas. El cronograma incluye eventos culturales, actividades gastronómicas, celebraciones religiosas y espectáculos artísticos abiertos a la comunidad, pensados tanto para vecinos como para visitantes.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
