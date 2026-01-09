Feriados: cuándo cae Semana Santa este 2026
Con el calendario 2026 confirmado, ya se sabe cuándo cae Semana Santa y cómo se combina con feriados y días no laborables con fines turísticos.
Cada año, los feriados y el fin de semana largo de Semana Santa marcan la agenda familiar, las escapadas y la organización laboral. Para 2026, además, el Gobierno mantiene los días no laborables como estrategia para fomentar el turismo interno.
En diciembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el calendario completo de feriados y jornadas especiales para el próximo año, según la Ley 27.399. Esto permite anticipar las fechas clave y planificar los descansos a lo largo de todo 2026.
Cuándo será Semana Santa en 2026
En 2026, la Semana Santa se extenderá desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril. El momento más importante para la planificación laboral será el Viernes Santo, que este año cae el 3 de abril y se mantiene como feriado inamovible en todo el país.
Al igual que cada año, la fecha se determina según el calendario litúrgico cristiano, que toma como referencia la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por esta razón, Semana Santa puede oscilar entre finales de marzo y abril, generando un fin de semana largo ideal para organizar viajes y actividades.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
