Feriados: cuánto falta para el fin de semana largo de cuatro días
A pocos días del inicio del 2026, el Gobierno Nacional ya confirmó el calendario oficial de feriados y días no laborables en la Argentina.
El año ya tuvo su primer feriado nacional el 1 de enero, pero el cronograma oficial anticipa un descanso extendido de cuatro días consecutivos, uno de los más esperados del año. La información fue confirmada a través de la resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial a fines de diciembre.
Cuándo será el próximo finde largo
Según el calendario nacional de feriados, el próximo fin de semana largo de cuatro días será por los festejos de Carnaval. Las fechas confirmadas son el lunes 16 y martes 17 de febrero, que se suman al sábado 14 y domingo 15 del mismo mes.
De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso, lo que convierte a este feriado doble en una de las primeras oportunidades del año para viajar, disfrutar del turismo interno o simplemente desconectarse de la rutina.
Los días no laborables y feriados con fines turísticos forman parte de una política destinada a impulsar el movimiento económico en distintas regiones del país.
Calendario de feriados 2026
El Gobierno también confirmó el listado completo de feriados nacionales inamovibles, que se celebran en la fecha exacta sin posibilidad de traslado:
-
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril (viernes): Viernes Santo
1 de mayo (viernes): Día del Trabajador
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio (jueves): Día de la Independencia
8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre (viernes): Navidad
Además, el calendario 2026 contempla feriados trasladables, establecidos por la Ley N.º 27.399, que pueden moverse con fines turísticos:
-
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Según la normativa vigente, los feriados trasladables que caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente, permitiendo así la formación de nuevos fines de semana largos a lo largo del año.
