Feriados: cuánto falta para el próximo fin de semana largo
El Gobierno confirmó los 12 fines de semana largos del año, con cuatro pausas de cuatro días perfectas para escapadas por la región y planificar mes a mes.
Con los feriados ya definidos y más de un fin de semana largo en el horizonte, el Gobierno nacional oficializó el calendario 2026 mediante la Resolución 164/2025, despejando cualquier duda para organizar escapadas. Salvo enero y septiembre, todos los meses del año próximo contarán con al menos un descanso extendido de tres o cuatro días, ideal para viajes cortos y planificación anticipada.
El dato que entusiasma al turismo de Neuquén y Río Negro es la confirmación de 12 fines de semana largos, un combo que anticipa movimiento constante tanto en los destinos de cordillera como en la costa atlántica.
Con este esquema de días no laborables, el 2026 se perfila como un año amigable para el turismo interno y las escapadas estratégicas, mes por mes y sin improvisar. Planificar deja de ser un deseo y pasa a ser agenda.
Lo que falta para el próximo fin de semana largo
Para quienes planean una escapada a la cordillera o sueñan con unos días en Las Grutas, el calendario 2026 trae varios fines de semana largos ideales para viajar sin pedir vacaciones eternas. Estos son los descansos más extensos confirmados para organizarse con tiempo:
- Carnaval: desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero.
- Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo.
- Semana Santa y Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril.
- Independencia: del jueves 9 al domingo 12 de julio, con puente turístico el viernes 10.
- Inmaculada Concepción: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
Fechas clave para aprovechar los feriados, armar valijas y activar el modo viaje sin demasiada vuelta. El 2026 viene con la agenda viajera casi asegurada.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
