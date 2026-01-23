Feriados: cuánto falta para el próximo fin de semana largo

Con los feriados ya definidos y más de un fin de semana largo en el horizonte, el Gobierno nacional oficializó el calendario 2026 mediante la Resolución 164/2025, despejando cualquier duda para organizar escapadas. Salvo enero y septiembre, todos los meses del año próximo contarán con al menos un descanso extendido de tres o cuatro días, ideal para viajes cortos y planificación anticipada.