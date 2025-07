Como ocurre todos los años, el Gobierno puede establecer hasta tres feriados puente con fines turísticos, tal como lo permite la Ley 27.399. En esta ocasión, se confirmó que el viernes 15 de agosto será uno de esos días. Eso sí, no será feriado: será no laborable, lo que implica que queda a decisión de cada empleador otorgarlo o no.