Feriados: la decisión del Gobierno que alivia la semana de los trabajadores

El fin de semana largo por el 1 de mayo

Aunque a primera vista pueda parecer un feriado más, el viernes 2 de mayo tiene una particularidad. El Gobierno anunció que será un día no laborable con fines turísticos, pensado para fomentar el movimiento interno y dinamizar el sector. Sin embargo, no todos tendrán garantizado el descanso: en el ámbito público, las actividades se suspenden de manera obligatoria, mientras que en el sector privado queda a criterio del empleador decidir si se trabaja o no.

Es importante recordar las diferencias entre un feriado nacional y un día no laborable. En los feriados, quienes trabajan deben recibir el pago doble según la legislación vigente. En cambio, los días no laborables son de cumplimiento obligatorio solo para la administración pública, y el sector privado puede optar por mantener su actividad normal.

