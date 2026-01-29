MinutoUno

Feriados: lo que se sabe del fin de semana largo XXL de principios de febrero

Ya que se confirmó un feriado que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días en plena temporada de verano.

Gracias a este feriado, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se unirán al lunes 2, formando una mini escapada ideal para descansar, viajar o simplemente cortar con la rutina laboral.

El feriado con fin de semana largo de febrero

El lunes 2 de febrero fue decretado feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las celebraciones por sus fiestas patronales. Por este motivo, habrá un fin de semana largo de tres días para quienes residan o trabajen en esas zonas.

Las localidades beneficiadas son Guaminí y Ayacucho, ambas conmemorando a su Santa Patrona, Nuestra Señora de la Candelaria. En estos casos, el feriado impacta principalmente en el sector público, entidades educativas y empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado quedará sujeto a la decisión de cada empleador.

Este asueto no forma parte del calendario nacional, por lo que solo alcanza a estas ciudades bonaerenses y sus áreas de influencia.

Calendario de feriados 2026

El Gobierno nacional ya oficializó el calendario de feriados para el 2026, que incluye fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Entre los más destacados se encuentran:

Febrero

  • Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles)

Marzo

  • Lunes 23: día no laborable con fines turísticos

  • Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Abril

  • Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3: Viernes Santo

Mayo

  • Viernes 1: Día del Trabajador

  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo

Junio

  • Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Güemes

  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia

  • Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General San Martín

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

  • Lunes 7: día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25: Navidad

De esta manera, febrero arranca con un descanso XXL para algunos afortunados, y anticipa un año con varios fines de semana largos ideales para planear escapadas. Si querés, te armo una nota solo con los mejores fines de semana largos de 2026

