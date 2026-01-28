MinutoUno

El feriado del 2 de febrero que extiende el fin de semana: los detalles

Febrero de 2026 comienza con una noticia que ilusiona a muchos argentinos, especialmente a quienes todavía no pudieron tomarse vacaciones.

El segundo mes del año arranca con un feriado que permitirá disfrutar de un descanso extra, ideal para cortar la rutina y planear una escapada rápida.

Aunque no se trata de un feriado nacional, sí beneficiará a un grupo importante de trabajadores, ya que cae lunes y se puede anexar al fin de semana, formando así un mini descanso extendido que no pasa desapercibido.

Los motivos del feriado del 2 de febrero

El lunes 2 de febrero de 2026 será feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales. Ayacucho y Guaminí serán las ciudades alcanzadas por este asueto, que tendrá impacto directo en distintos sectores.

Este tipo de feriados afecta principalmente al sector público, además de empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador si se adhieren o no al día no laborable.

Para quienes puedan aprovecharlo, el inicio de febrero traerá un fin de semana largo perfecto para descansar, viajar o simplemente desconectarse sin necesidad de pedir días adicionales.

Calendario de feriados 2026

Estos son los feriados confirmados para el año 2026 en Argentina, tanto inamovibles como trasladables:

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

