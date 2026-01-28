El feriado del 2 de febrero que extiende el fin de semana: los detalles
Febrero de 2026 comienza con una noticia que ilusiona a muchos argentinos, especialmente a quienes todavía no pudieron tomarse vacaciones.
El segundo mes del año arranca con un feriado que permitirá disfrutar de un descanso extra, ideal para cortar la rutina y planear una escapada rápida.
Aunque no se trata de un feriado nacional, sí beneficiará a un grupo importante de trabajadores, ya que cae lunes y se puede anexar al fin de semana, formando así un mini descanso extendido que no pasa desapercibido.
Los motivos del feriado del 2 de febrero
El lunes 2 de febrero de 2026 será feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales. Ayacucho y Guaminí serán las ciudades alcanzadas por este asueto, que tendrá impacto directo en distintos sectores.
Este tipo de feriados afecta principalmente al sector público, además de empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador si se adhieren o no al día no laborable.
Para quienes puedan aprovecharlo, el inicio de febrero traerá un fin de semana largo perfecto para descansar, viajar o simplemente desconectarse sin necesidad de pedir días adicionales.
Calendario de feriados 2026
Estos son los feriados confirmados para el año 2026 en Argentina, tanto inamovibles como trasladables:
Feriados inamovibles de 2026
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
-
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario