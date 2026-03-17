 Feriados: los dos fines de semana largos que habrá entre marzo y abril

Cuándo es el fin de semana largo de Semana Santa

A pocos días del primer descanso, el calendario de feriados sumará otro fin de semana largo con el jueves 2 de abril, feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo dentro de Semana Santa.