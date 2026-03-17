Feriados: los dos fines de semana largos que habrá entre marzo y abril
El calendario nacional trae una buena noticia, en menos de dos semanas habrá dos períodos de descanso extendido, ideales para organizar una escapada.
El calendario de feriados en Argentina anticipa un escenario ideal con un fin de semana largo que invitan a organizar escapadas o descansar unos días. En este contexto, se destacan dos fines de semana largos consecutivos, una combinación poco frecuente que suele impulsar el turismo interno y los viajes dentro del país.
El primero se dará con el feriado puente del lunes 23 de marzo, que se suma al martes 24, generando un fin de semana largo de cuatro días desde el sábado hasta el martes inclusive.
Cuándo es el fin de semana largo de Semana Santa
A pocos días del primer descanso, el calendario de feriados sumará otro fin de semana largo con el jueves 2 de abril, feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo dentro de Semana Santa.
Esta combinación volverá a generar un fin de semana largo de cuatro días, consolidando así dos períodos consecutivos de descanso extendido en menos de dos semanas, algo poco habitual en el calendario nacional.
En este escenario, crece la expectativa en el sector turístico, aunque por ahora no se registra un fuerte nivel de reservas. De todos modos, estos feriados suelen ser aprovechados para escapadas, viajes cortos o simplemente para descansar.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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