Feriados: los findes XXL que habrá durante el 2026 para poder descansar

El calendario 2026 ya marca feriados y fines de semana clave para organizar viajes, prever descansos y ordenar la agenda con tiempo
El calendario de feriados 2026 ya está confirmado y trae varias chances de fines de semana largos y findes XXL ideales para descansar, organizar viajes o cortar la rutina sin pedir demasiados días. Con una combinación de feriados inamovibles y trasladables, el cronograma permite anticipar con tiempo cuándo conviene tomarse una escapada y cómo aprovechar mejor cada pausa del año.
Los findes XXL que habrá en 2026
Uno de los primeros grandes descansos llegará con Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, armando un finde XXL en pleno verano.
En abril, el calendario vuelve a ofrecer un descanso extendido con el jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Viernes Santo, el 3 de abril, dos feriados consecutivos que conforman otro fin de semana largo ideal para viajar.
Más adelante, mayo suma opciones fuertes, con el 1° de mayo cayendo viernes y el 25 de mayo en lunes, dos fechas que permiten armar descansos de tres días sin complicaciones. En la segunda mitad del año, el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, habilita otro fin de semana largo.
Hacia el tramo final del 2026 aparecen los findes XXL más esperados. El lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, ambos trasladables, permiten combinar varios días consecutivos de descanso.
El cierre del año también trae buenas noticias, con la Navidad el viernes 25 de diciembre, que deja servido un nuevo fin de semana largo ideal para bajar un cambio antes de las fiestas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
