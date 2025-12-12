Los detalles del feriado inesperado que corta la semana en dos: cuándo es y por qué
En medio de un diciembre cargado de actividades y con el cierre del año cada vez más cerca, un nuevo feriado local altera la rutina y ofrece un descanso adicional.
Diciembre suele ser uno de los meses más intensos: balances, tareas pendientes, celebraciones y tiempos mínimos para reorganizar todo antes del cierre anual. Por eso, cualquier pausa —aunque sea para un pequeño grupo de trabajadores— se vuelve un alivio en la vorágine previa a las Fiestas.
En este contexto surge un nuevo día no laborable que permitirá a un sector específico de la población tomarse un respiro, adelantar trámites o simplemente disfrutar un día extra de descanso en pleno final de año.
Los detalles del feriado del 17 de diciembre
El miércoles 17 de diciembre de 2025 funcionará como feriado local para los habitantes de la localidad bonaerense de Saavedra. Esta jornada no laborable se establece con motivo del aniversario de la fundación del distrito, una celebración tradicional para la comunidad que cada año reúne actividades culturales, conmemorativas y recreativas.
Aunque se trata de un feriado que no impacta a toda la provincia de Buenos Aires, representa una oportunidad de descanso extra para los vecinos y trabajadores de Saavedra. Además, aparece en un momento del mes donde la agenda suele estar colapsada, por lo que la pausa resulta especialmente valorada.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
-
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20)
