MinutoUno

Los detalles del feriado inesperado que corta la semana en dos: cuándo es y por qué

Sociedad

En medio de un diciembre cargado de actividades y con el cierre del año cada vez más cerca, un nuevo feriado local altera la rutina y ofrece un descanso adicional.

Los detalles del feriado inesperado que corta la semana en dos: cuándo es y porqué

Los detalles del feriado inesperado que corta la semana en dos: cuándo es y porqué

Diciembre suele ser uno de los meses más intensos: balances, tareas pendientes, celebraciones y tiempos mínimos para reorganizar todo antes del cierre anual. Por eso, cualquier pausa —aunque sea para un pequeño grupo de trabajadores— se vuelve un alivio en la vorágine previa a las Fiestas.

En este contexto surge un nuevo día no laborable que permitirá a un sector específico de la población tomarse un respiro, adelantar trámites o simplemente disfrutar un día extra de descanso en pleno final de año.

Los detalles del feriado del 17 de diciembre

El miércoles 17 de diciembre de 2025 funcionará como feriado local para los habitantes de la localidad bonaerense de Saavedra. Esta jornada no laborable se establece con motivo del aniversario de la fundación del distrito, una celebración tradicional para la comunidad que cada año reúne actividades culturales, conmemorativas y recreativas.

Aunque se trata de un feriado que no impacta a toda la provincia de Buenos Aires, representa una oportunidad de descanso extra para los vecinos y trabajadores de Saavedra. Además, aparece en un momento del mes donde la agenda suele estar colapsada, por lo que la pausa resulta especialmente valorada.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17)

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas