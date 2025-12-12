Los detalles del feriado inesperado que corta la semana en dos: cuándo es y por qué

Los detalles del feriado del 17 de diciembre

El miércoles 17 de diciembre de 2025 funcionará como feriado local para los habitantes de la localidad bonaerense de Saavedra. Esta jornada no laborable se establece con motivo del aniversario de la fundación del distrito, una celebración tradicional para la comunidad que cada año reúne actividades culturales, conmemorativas y recreativas.