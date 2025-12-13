Feriados: los más de 10 fines de semana largo que habrá el próximo año
El calendario laboral de 2026 ya está definido y trae buenas noticias para quienes esperan pausas a lo largo del año.
El calendario de feriados es una herramienta clave para planificar con anticipación. En 2026, la distribución de fechas patrias, conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas permitirá cortar la semana en varias oportunidades, generando descansos prolongados en distintas épocas del año.
Además, el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de trasladar algunos feriados y de establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos, lo que puede ampliar aún más las posibilidades de escapadas y fines de semana XXL. En total, el año tendrá 19 días no laborables, una cifra que favorece tanto al descanso como a la actividad turística en todo el país.
Uno a uno, los fines de semana largos que habrá en 2026
A lo largo del año, estos serán los principales fines de semana largos confirmados o potenciales:
-
Año Nuevo
Jueves 1° de enero (posible finde largo para quienes puedan tomarse el viernes)
Carnaval
Lunes 16 y martes 17 de febrero → fin de semana XXL
Día Nacional de la Memoria
Martes 24 de marzo (posible puente)
Semana Santa
Jueves 2 de abril (Malvinas y Jueves Santo, día no laborable)
Viernes 3 de abril (Viernes Santo) → fin de semana largo de 4 días
Día del Trabajador
Viernes 1° de mayo → fin de semana largo
Revolución de Mayo
Lunes 25 de mayo → fin de semana largo
Paso a la Inmortalidad de Güemes
Miércoles 17 de junio (trasladable, posible reordenamiento)
Día de la Independencia
Jueves 9 de julio (posible puente)
Paso a la Inmortalidad de San Martín
Lunes 17 de agosto → fin de semana largo
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 12 de octubre → fin de semana largo
Día de la Soberanía Nacional
Viernes 20 de noviembre → fin de semana largo
Inmaculada Concepción de María
Martes 8 de diciembre (posible puente)
Navidad
Viernes 25 de diciembre → fin de semana largo
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
-
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
-
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
