Feriados: los más de 10 fines de semana largo que habrá el próximo año

Además, el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de trasladar algunos feriados y de establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos, lo que puede ampliar aún más las posibilidades de escapadas y fines de semana XXL. En total, el año tendrá 19 días no laborables, una cifra que favorece tanto al descanso como a la actividad turística en todo el país.