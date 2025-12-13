MinutoUno

Feriados: los más de 10 fines de semana largo que habrá el próximo año

El calendario laboral de 2026 ya está definido y trae buenas noticias para quienes esperan pausas a lo largo del año.

El calendario de feriados es una herramienta clave para planificar con anticipación. En 2026, la distribución de fechas patrias, conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas permitirá cortar la semana en varias oportunidades, generando descansos prolongados en distintas épocas del año.

Además, el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de trasladar algunos feriados y de establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos, lo que puede ampliar aún más las posibilidades de escapadas y fines de semana XXL. En total, el año tendrá 19 días no laborables, una cifra que favorece tanto al descanso como a la actividad turística en todo el país.

Uno a uno, los fines de semana largos que habrá en 2026

A lo largo del año, estos serán los principales fines de semana largos confirmados o potenciales:

  • Año Nuevo

    Jueves 1° de enero (posible finde largo para quienes puedan tomarse el viernes)

  • Carnaval

    Lunes 16 y martes 17 de febrero → fin de semana XXL

  • Día Nacional de la Memoria

    Martes 24 de marzo (posible puente)

  • Semana Santa

    Jueves 2 de abril (Malvinas y Jueves Santo, día no laborable)

    Viernes 3 de abril (Viernes Santo) → fin de semana largo de 4 días

  • Día del Trabajador

    Viernes 1° de mayo → fin de semana largo

  • Revolución de Mayo

    Lunes 25 de mayo → fin de semana largo

  • Paso a la Inmortalidad de Güemes

    Miércoles 17 de junio (trasladable, posible reordenamiento)

  • Día de la Independencia

    Jueves 9 de julio (posible puente)

  • Paso a la Inmortalidad de San Martín

    Lunes 17 de agosto → fin de semana largo

  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural

    Lunes 12 de octubre → fin de semana largo

  • Día de la Soberanía Nacional

    Viernes 20 de noviembre → fin de semana largo

  • Inmaculada Concepción de María

    Martes 8 de diciembre (posible puente)

  • Navidad

    Viernes 25 de diciembre → fin de semana largo

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

