Feriados de marzo 2026: cómo se paga el fin de semana extra largo y quiénes no trabajan
Llega el descanso por el Día de la Memoria. Enterate qué pasa con el lunes 23 no laborable, cómo se cobra si trabajás y qué sucede con bancos y escuelas.
Tras el movimiento de los feriados de febrero, el calendario argentino suma en marzo 2026 un nuevo fin de semana largo que incluye el feriado del 24 de marzo, una pausa clave en la agenda laboral y escolar. Aun así, la condición legal de los feriados de marzo 2026 suele generar dudas entre trabajadores y familias.
Para evitar confusiones sobre pago de feriados o clases, repasamos qué establece la normativa vigente para este fin de semana largo en todo el país.
El listado de feriados de marzo 2026
Dentro de los feriados de marzo 2026, el lunes 23 figura como día no laborable con fines turísticos y no como feriado nacional. Esto implica que el descanso queda a criterio del empleador: suele haber asueto en el sector público, bancos y seguros, mientras que en comercio y actividades privadas puede trabajarse con normalidad durante el fin de semana largo.
En términos laborales, prestar tareas el lunes 23 no genera pago doble, ya que en los días no laborables el salario se liquida de manera habitual y sin franco compensatorio. Distinto es el caso del martes 24 de marzo, que sí es feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por lo que corresponde cobrar la jornada con recargo del 100% si se trabaja.
Según el calendario escolar 2026, el lunes 23 no hay clases en la mayoría de las provincias porque el sistema educativo suele adherir al día no laborable del fin de semana largo. El martes 24 no hay actividad en ningún nivel.
Además, los bancos permanecerán cerrados ambos días, por lo que se aconseja adelantar trámites, aunque los canales digitales y cajeros automáticos seguirán operativos con las limitaciones habituales de fechas festivas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario