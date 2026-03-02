Feriados de marzo 2026: cómo se paga el fin de semana extra largo y quiénes no trabajan

En términos laborales, prestar tareas el lunes 23 no genera pago doble, ya que en los días no laborables el salario se liquida de manera habitual y sin franco compensatorio. Distinto es el caso del martes 24 de marzo, que sí es feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por lo que corresponde cobrar la jornada con recargo del 100% si se trabaja.