Feriados: lo que falta para el próximo fin de semana largo
El calendario 2026 muestra que se acerca otro fin de semana largo con feriado: mirá además cómo quedan todos los feriados del año.
Los feriados y cada fin de semana largo del 2026 ya se pueden planificar para organizar escapadas y descansos en familia. Según el calendario oficial, marzo tendrá el segundo fin de semana largo de cuatro días del año. A estos se suman otros siete fines de semana largo de tres días gracias a los feriados trasladables.
Además del lunes 23 de marzo, el Gobierno decretó que el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre serán días no laborables adicionales, sumando tres fines de semana largo de cuatro días ideales para viajes o descanso.
Cuándo es el próximo fin de semana largo
El siguiente fin de semana largo del 2026 llega en marzo y se extenderá del sábado 21 al martes 24, ofreciendo un periodo ideal para descansar o viajar por el país.
- Sábado 21 y domingo 22 de marzo: descanso normal de fin de semana.
- Lunes 23 de marzo: feriado puente con fines turísticos, día no laborable.
- Martes 24 de marzo: feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
