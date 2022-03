La respuesta de la madre de Fernando Báez Sosa al padre de uno de los rugbiers: "Es un ser sin sentimientos"

La madre de Fernando Báez Sosa aseguró que Pertossi va a "tener que demostrar en la Justicia" su inocencia, en referencia al juicio que comenzará el 2 de enero de 2023 en los Tribunales de Dolores, provincia de Buenos Aires.

Lucas Pertossi, de 23 años, "es totalmente inocente", según su padre. "La verdad que no se entiende todavía que él esté preso por filmar y decir la palabra 'caducó'", interpretó el hombre, antes de aclarar que su hijo "está muy acostumbrado a hablar de esa manera" y "en ningún momento pensó que el chico estaba muerto".

Pero Fernando Báez Sosa sí estaba muerto en la vereda frente a boliche Le Brique de Villa Gesell en la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando Lucas Pertossi le confirmó la noticia al resto de sus amigos, que ya se habían ido del sitio para lavar sus prendas manchadas con sangre.

Del crimen de Fernando Báez Sosa quedaron pruebas en los más de 130 testimonios de quienes vieron la pelea, y de registros de cámaras de seguridad además de los videos y fotos de celulares, incluido el de Lucas Pertossi y otros de sus compañeros.

"Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada, Lucas está preso por algo injusto", insistió Marcos Pertossi.

"No entiendo todavía como la fiscal (Verónica Zamboni) puede determinar que él es partícipe directo, siendo que él está filmando, está filmando y pegando a la vez", agregó extrañado.

En otro tramo de la entrevista, Marcos se refirió a la familia de Fernando Báez Sosa para decir que se pone "en el lugar" de sus padres y que "ese dolor" también lo tiene él, porque sabe "lo que están sintiendo", al estar "del otro lado".

"A mí me duele la panza, me duele el estómago de pensar no más, yo hay noches que no duermo y pienso mucho en este chico", aseguró el padre de Lucas, para quien su hijo de 23 años "es un chico travieso, no se pelea con nadie, a él le gusta filmar, es un hobby".

"No es ni asesino, no es malo, no tiene malas intenciones, vive feliz con las cosas que hace, él no mató a nadie", sostuvo el hombre.

"No tiene corazón. No sé si llamarlo humano. A mi hijo lo asesinaron, todos son culpables. Cada uno tuvo un rol, y todos disfrutaban lo que hacían", retrucó Graciela Sosa.