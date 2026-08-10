Filas interminables para cargar GNC: por qué faltó gas y hasta cuándo seguirán las restricciones

¿Por qué hay restricciones de GNC y cuándo terminarán?

El principal motivo de las demoras está relacionado con el incremento del consumo de gas residencial provocado por la ola de frío. Con temperaturas muy bajas, los hogares aumentan considerablemente el uso de calefacción y el sistema debe priorizar ese tipo de demanda. En ese contexto, las distribuidoras aplican restricciones sobre determinados sectores para garantizar que el gas llegue a los usuarios residenciales.

Las estaciones de GNC quedan afectadas por ese esquema y, en consecuencia, algunas bocas de expendio funcionan con cupos limitados. La situación genera un impacto directo sobre quienes utilizan vehículos a gas para trabajar, especialmente taxistas y otros conductores que necesitan abastecerse diariamente.

Durante el fin de semana, el panorama había sido algo más controlado porque muchos trabajadores se anticiparon a las restricciones y cargaron combustible el día anterior. Además, la menor circulación habitual de los sábados y domingos contribuyó a disminuir la presión sobre las estaciones.

Sin embargo, el regreso de la actividad normal este lunes volvió a generar una mayor demanda. La combinación de restricciones y una gran cantidad de conductores intentando cargar combustible produjo filas que, en algunos puntos, se extendieron durante largos períodos.

Por el momento, Camuzzi no estableció una fecha concreta para el levantamiento de las restricciones. La normalización dependerá principalmente de la evolución de la demanda residencial y de las condiciones generales del sistema de abastecimiento. Mientras continúen las temperaturas extremadamente bajas, el consumo domiciliario seguirá siendo prioritario.

Por eso, el restablecimiento del suministro de GNC dependerá de que exista suficiente disponibilidad de gas para cubrir las necesidades de los hogares y, al mismo tiempo, abastecer a otros sectores. La situación también alcanza a la industria. En la provincia de Buenos Aires continúa vigente una reducción del 30% en el consumo de gas para empresas, otra de las medidas adoptadas para preservar el abastecimiento durante el período de alta demanda.