Filtran fotos de La Toretto en la cárcel y las pericias psiquiátricas vuelven al centro de la polémica
En el marco del juicio por el crimen de Walter Armand, dos imágenes de Felicitas Alvite en prisión convulsionan la definición del proceso.
En las vísperas de los alegatos finales del juicio por la muerte de Walter Armand, el trágico hecho ocurrido el 12 de abril de 2024 en La Plata sumó un nuevo capítulo de tensión. La difusión de dos fotografías tomadas en el ámbito penitenciario volvió a colocar en el foco mediático y judicial a Felicitas Alvite, conocida públicamente como "La Toretto".
Las imágenes, registradas durante la permanencia de Alvite en la alcaidía de Melchor Romero y posteriormente en el penal femenino de Magdalena, muestran a la imputada sonriente y participando de festejos de cumpleaños en compañía de otras reclusas.
El material circuló en el entorno de la causa y podría ser incorporado por las partes durante la etapa argumentativa previa al veredicto.
Filtran fotos de La Toretto en la cárcel y las pericias psiquiátricas vuelven al centro de la polémica
La filtración cobra relevancia al contrastarse con los testimonios brindados en las audiencias por los especialistas de la Asesoría Pericial de La Plata, María Celia Rodríguez y Ernesto Scorians. Ambos psiquiatras ratificaron ante el tribunal que Alvite no padece una afección mental grave, que comprende la magnitud de la imputación en su contra y que su principal foco de malestar durante las entrevistas estaba ligado a las condiciones de su detención y a la convivencia con personas de diferente estrato socioeconómico.
En su declaración, la perita Rodríguez remarcó una distinción técnica que generó cruces con la defensa: sostuvo que la angustia manifestada por la joven obedecía al impacto personal de estar encarcelada y no a un sentimiento de congoja por el hecho que le se le imputa.
Frente a esto, los abogados defensores cuestionaron la metodología y la exhaustividad de los exámenes realizados.
Si bien las imágenes abren interrogantes en la opinión pública, en el terreno legal su valoración técnica resulta compleja. Fuentes del derecho penal señalan que la participación en una actividad de esparcimiento no invalida mecánicamente la presencia de cuadros depresivos o reactivos, por lo que las fotos no constituyen una prueba clínica determinante por sí solas.
El debate central para los jueces radicará en ponderar hasta qué punto los registros visuales pueden matizar o contradecir el diagnóstico de los expertos periciales al momento de fundamentar la sentencia.
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