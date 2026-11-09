Filtran fotos de La Toretto en la cárcel y las pericias psiquiátricas vuelven al centro de la polémica

Frente a esto, los abogados defensores cuestionaron la metodología y la exhaustividad de los exámenes realizados.

Si bien las imágenes abren interrogantes en la opinión pública, en el terreno legal su valoración técnica resulta compleja. Fuentes del derecho penal señalan que la participación en una actividad de esparcimiento no invalida mecánicamente la presencia de cuadros depresivos o reactivos, por lo que las fotos no constituyen una prueba clínica determinante por sí solas.

El debate central para los jueces radicará en ponderar hasta qué punto los registros visuales pueden matizar o contradecir el diagnóstico de los expertos periciales al momento de fundamentar la sentencia.