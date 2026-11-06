Psiquiatras advierten que La Toretto no siente remordimiento sino "preocupación" por la población carcelaria
Según la profesional, Felicitas Alvite no muestra signos de "preocupación" por el accidente, sino por aspectos de la convivencia en la cárcel.
El juicio contra Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como "La Toretto", sumó un revelador testimonio en los tribunales de La Plata. Frente a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal II, peritos del área de salud mental detallaron el estado emocional de la joven de 21 años durante su estadía en prisión, señalando que sus principales focos de angustia no se vinculaban con la tragedia vial que causó, sino con las condiciones de su encarcelamiento.
La psiquiatra María Rodríguez, quien asistió a Alvite a lo largo de cuatro meses tras el siniestro en el que perdió la vida Walter Armand, explicó que la imputada presentaba un cuadro depresivo originado principalmente por el encierro, la exposición mediática y la convivencia carcelaria.
Según la especialista, no se advirtieron signos de remordimiento o inquietud vinculados a la maniobra temeraria al volante.
Asimismo, la profesional indicó que en las evaluaciones no se diagnosticaron "enfermedades mentales graves ni trastornos de personalidad", destacando que la joven se mostró dispuesta a colaborar durante los encuentros periciales.
La inquietante revelación de una psiquiatra sobre La Toretto: "Otra condición social"
Durante la audiencia, la médica psiquiatra puntualizó las razones detrás del estado anímico de la acusada: "Estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social".
Esta evaluación fue respaldada durante el debate por Ernesto Scorians, profesional que también integra la Asociación Pericial de La Plata. Tras las exposiciones periciales, el abogado defensor de Alvite, Santiago Irisarri, intervino con una serie de preguntas orientadas a objetar y cuestionar diversos puntos de los informes presentados.
El escenario judicial y los cargos contra Felicitas Alvite, "La Toretto"
Felicitas Alvite llega a este proceso imputada por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", una tipificación que prevé penas que van desde los 8 hasta los 25 años de prisión. En tanto, Valentina Velázquez —la amiga con quien presuntamente disputaba una carrera de velocidad al momento de embestir a Armand— afronta cargos por prueba de velocidad temeraria.
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