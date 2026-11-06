Psiquiatras advierten que La Toretto no siente remordimiento sino "preocupación" por la población carcelaria

Esta evaluación fue respaldada durante el debate por Ernesto Scorians, profesional que también integra la Asociación Pericial de La Plata. Tras las exposiciones periciales, el abogado defensor de Alvite, Santiago Irisarri, intervino con una serie de preguntas orientadas a objetar y cuestionar diversos puntos de los informes presentados.

El escenario judicial y los cargos contra Felicitas Alvite, "La Toretto"

Felicitas Alvite llega a este proceso imputada por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", una tipificación que prevé penas que van desde los 8 hasta los 25 años de prisión. En tanto, Valentina Velázquez —la amiga con quien presuntamente disputaba una carrera de velocidad al momento de embestir a Armand— afronta cargos por prueba de velocidad temeraria.