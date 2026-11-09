Axel Kicillof avaló el Decreto 1657/26 y el martes 10 de noviembre también es feriado en parte de Buenos Aires
En el marco de la visita del papa León XIV, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof oficializó un virtual feriado.
A raíz de la masiva movilización de fieles que genera la gira papal, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof, a través del Decreto 1657/26, declaró de interés provincial la visita del papa León XIV a la Argentina. Esta medida impactó directamente en el calendario laboral y judicial de los distritos bonaerenses.
Asueto en Luján por la visita papal
Al estar prevista una histórica misa del Pontífice en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el municipio local solicitó formalmente a la Provincia que el martes 10 de noviembre sea declarado día no laborable.
La medida rige de manera obligatoria para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para los sectores de la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, la jornada tendrá carácter de feriado optativo.
En sintonía con esta disposición, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, resolvió establecer asueto judicial con suspensión de los términos procesales en todos los organismos y dependencias con sede en la ciudad de Luján, garantizando únicamente la prestación de las guardias necesarias.
Otras localidades de Buenos Aires con feriado el 10 de noviembre
Además de Luján, la Resolución N° 1553/2026 del Boletín Oficial marca que otras localidades tampoco tendrán actividad normal durante el martes 10 de noviembre, aunque por motivos locales vinculados a sus celebraciones anuales:
- General San Martín: Asueto por la celebración de la Ciudad de la Tradición.
- Bordenave: Feriado por su Aniversario Fundacional.
Al igual que en Luján, en estas localidades el máximo tribunal provincial determinó la suspensión de los términos procesales y el respectivo asueto para los trabajadores de los organismos judiciales de dichas jurisdicciones.
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