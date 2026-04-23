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Vuelve el frío polar al AMBA: qué día estaremos por debajo de los 10 grados

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas que congelarán a porteños y bonaerenses en los próximos días. Todos los detalles.

Vuelve el frío polar al AMBA: qué día estaremos por debajo de los 10 grados

De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores, las temperaturas propias del otoño -e incluso, invierno- comenzarán a aparecer a la brevedad, luego de un lapso de gracia que tuvo el clima para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, porteños y bonaerenses afrontarán un duro comienzo de semana, con temperaturas por debajo de los 10 grados.

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Cuándo vuelve el frío polar al AMBA

El organismo nacional sostiene que, si bien habrá varios días con frío a partir del fin de semana, el lunes 27 de abril será, sin dudas, la jornada que más sufrirán los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima para esta jornada se ubicará en unos helados 8 grados, pudiendo ser menor en el Conurbano.

En tanto, la máxima registrada para el arranque semanal será de 18 grados. Luego, martes y miércoles el termómetro oscilará entre los 11 y 18 grados.

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En lo que respecta a Meteored, el sitio climático comparte la misma información que el SMN, asegurando que el próximo lunes será una jornada para volver a calzarse el tapado o una campera bien abrigada. Si bien el cielo sólo estará algo nublado, pudiendo despejarse por completo en algunos momentos del día, la mínima indicada por este sitio es de 7 grados, mientras que la máxima apenas toca los 15.

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Temperaturas, día por día según el SMN:

  • Jueves: entre 12 y 22 grados
  • Viernes: entre 15 y 23 grados
  • Sábado: entre 15 y 23 grados
  • Domingo: entre 13 y 20 grados
  • Lunes: entre 8 y 18 grados
  • Martes: entre 11 y 18 grados

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