Vuelve el frío polar al AMBA: qué día estaremos por debajo de los 10 grados
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas que congelarán a porteños y bonaerenses en los próximos días. Todos los detalles.
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores, las temperaturas propias del otoño -e incluso, invierno- comenzarán a aparecer a la brevedad, luego de un lapso de gracia que tuvo el clima para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera, porteños y bonaerenses afrontarán un duro comienzo de semana, con temperaturas por debajo de los 10 grados.
Cuándo vuelve el frío polar al AMBA
El organismo nacional sostiene que, si bien habrá varios días con frío a partir del fin de semana, el lunes 27 de abril será, sin dudas, la jornada que más sufrirán los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima para esta jornada se ubicará en unos helados 8 grados, pudiendo ser menor en el Conurbano.
En tanto, la máxima registrada para el arranque semanal será de 18 grados. Luego, martes y miércoles el termómetro oscilará entre los 11 y 18 grados.
En lo que respecta a Meteored, el sitio climático comparte la misma información que el SMN, asegurando que el próximo lunes será una jornada para volver a calzarse el tapado o una campera bien abrigada. Si bien el cielo sólo estará algo nublado, pudiendo despejarse por completo en algunos momentos del día, la mínima indicada por este sitio es de 7 grados, mientras que la máxima apenas toca los 15.
Temperaturas, día por día según el SMN:
- Jueves: entre 12 y 22 grados
- Viernes: entre 15 y 23 grados
- Sábado: entre 15 y 23 grados
- Domingo: entre 13 y 20 grados
- Lunes: entre 8 y 18 grados
- Martes: entre 11 y 18 grados
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