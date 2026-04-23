Vuelve el frío polar al AMBA: qué día estaremos por debajo de los 10 grados

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En lo que respecta a Meteored, el sitio climático comparte la misma información que el SMN, asegurando que el próximo lunes será una jornada para volver a calzarse el tapado o una campera bien abrigada. Si bien el cielo sólo estará algo nublado, pudiendo despejarse por completo en algunos momentos del día, la mínima indicada por este sitio es de 7 grados, mientras que la máxima apenas toca los 15.

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Temperaturas, día por día según el SMN:

Jueves: entre 12 y 22 grados

Viernes: entre 15 y 23 grados

Sábado: entre 15 y 23 grados

Domingo: entre 13 y 20 grados

Lunes: entre 8 y 18 grados

Martes: entre 11 y 18 grados