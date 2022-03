La emotiva despedida de Emma Sofía y su familia a Taylor Hawkins

Horas después de que se conociera el fallecimiento de su ídolo, Emma y sus padres compartieron su tristeza a través de Instagram, señalando que “estamos devastados con la noticia”.

“No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados con la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, nuestros pensamientos están con sus seres queridos y fans”, continúa el posteo.

Y termina: “Lo recordaremos por su carisma y el hermoso gesto que tuvo con Emma. Taylor nos dio algo en que creer. Fue, es y será siempre una inspiración. There goes our hero. RIP TAYLOR HAWKINS”.