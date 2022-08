Así fue el espectacular vuelco de un camión en la Autopista 9 de Julio

El camionero hizo un giro brusco para evitar la colisión y así la caja contenedora golpeó contra la cabina, que se desprendió con el conductor en su interior, según se aprecia en las imágenes tomadas por cámaras de seguridad de la autopista.

El camionero no fue aplastado, pero sufrió heridas que no fueron consideradas de gravedad, no obstante lo cual fue evacuado por un helicóptero que previamente descendió sobre esa importante vía.

Mirá:

Choque camión 9 de julio