Le robaron vieja camioneta al hermano del Tolo Gallego: "Vivo de esto"

hermano tolo gallego

El hecho

En la madrugada del sábado la estacionó frente a la puerta de su casa, en Dorrego al 4600, y poco después fue robada: primero la empujaron al menos dos delincuentes y luego la remolcaron hasta Ameghino y bulevar Oroño, según pudo verse en distintas cámaras de seguridad. Luego le perdieron el rastro.

“Puede ser que vean esto y digan: ‘Pobre viejo’, y la devuelvan. Me quedaré sentado esperando para ver qué voy a hacer”, le dijo Orlando a la emisora local Canal Tres, y les pidió a los ladrones que le dejen la camioneta “en cualquier lado” que él se va a ocupar de ir en su búsqueda.

“Vivo de esto, me cuesta, no sé por qué hacen esto”, lamentó, y pidió a quien tenga información que se comunique al 3413460029 o al 4630649. Consultado sobre si Tolo Gallego está al tanto de lo ocurrido, respondió: “Él está en Buenos Aires y cuando se entere va a poner el grito en el cielo. No le quise decir, él tiene su vida y yo la mía”.