Foro Discapacidad confirmó un nuevo cese de actividades ante la falta de respuestas del Gobierno

Educación y Terapia: Escuelas especiales, centros de día y centros educativos terapéuticos.

Escuelas especiales, centros de día y centros educativos terapéuticos. Logística: Transportistas especializados que trasladan a los beneficiarios.

Transportistas especializados que trasladan a los beneficiarios. Salud: Prestadores que brindan servicios a pensionados no contributivos dependientes del Ministerio de Salud.

La comunidad de prestadores y familias exige una respuesta urgente del Gobierno Nacional que garantice el financiamiento del sistema. Advierten que, de no regularizarse los pagos, muchas instituciones se verán obligadas al cierre definitivo por la imposibilidad de afrontar costos operativos y salarios.

"Desde el Foro Permanente reiteramos la urgencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad", concluyeron desde el Foro.