Fotógrafos marchan para pedir justicia por Pablo Grillo: así es su "kit de guerra"

En una transmisión en vivo de Argenzuela por C5N, un fotógrafo mostró su equipo de protección y resumió la gravedad de la situación con una frase contundente: "No estamos en Israel ni en Palestina, sino a una cuadra del Congreso". En la misma entrevista, sumó una crítica directa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Lamentablemente tenemos que estar así. No me acostumbro, pero parece que esta mujer ve otra película".

kit de guerra periodistas

Desde el lugar, la periodista Daniela Gian relató cómo la prensa debió reforzar sus medidas de seguridad, luego de que reporteros de distintos medios fueran víctimas de la represión de la semana anterior. Incluso los enviados de C5N asistieron con cascos, ante la posibilidad de que la violencia policial se repitiera.

El mismo fotógrafo consultado por el canal reflexionó sobre la participación ciudadana en la marcha y la necesidad de mayor compromiso en las calles: "La plaza la veo bien. Me parece que debería haber más gente. Hay que militar en el territorio, no con un like en las redes sociales. Hay que estar acá".