Persecución de alto voltaje en la General Paz: dos delincuentes quisieron huir de un control y fueron capturados
Dos motociclistas intentaron escapar de un control policial, embistieron a un patrullero en la colectora y fueron detenidos en Villa Madero.
Dos individuos que viajaban en una moto con pedido de captura colisionaron intencionalmente contra un móvil de la Policía de la Ciudad. Ambos fueron aprehendidos, destacando entre ellos un adolescente que acumula un extenso historial delictivo.
El incidente tuvo su génesis cuando agentes de la División Anillo Digital, a través de los sistemas de monitoreo, detectaron a dos sujetos circulando sin casco por la avenida Juan Bautista Alberdi, en dirección al Riachuelo, a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 200.
Los uniformados activaron las señales acústicas y luminosas para intimar la detención del rodado, pero los ocupantes desatendieron el requerimiento y emprendieron una estampida a gran velocidad, desatando así una carrera contrarreloj por la transitada traza.
Según confirmaron fuentes policiales, el fugitivo recorrido se extendió por varios kilómetros a lo largo de la autopista interjurisdiccional. La frenética huida tuvo su desenlace en la colectora de la General Paz, en las inmediaciones de Villa Madero, provincia de Buenos Aires, donde los efectivos lograron interceptar a los sospechosos.
En un acto desesperado por eludir la captura, los motociclistas ejecutaron maniobras temerarias y embistieron violentamente el frente y la puerta del conductor del patrullero. El impacto les hizo perder el dominio del vehículo, lo que permitió que los agentes los sometieran y redujeran en el pavimento de manera inmediata.
Tras la aprehensión, la verificación de identidades en los registros informáticos arrojó que ambos domicilian en el partido de Lomas de Zamora. La investigación reveló que el acompañante, de 17 años, posee un nutrido prontuario con cuatro procesos judiciales previos por robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cometidos entre 2023 y 2025.
Paralelamente, la inspección técnica de la Bajaj Rouser 200 evidenció que el tambor de arranque estaba violentado y carecía de llave de ignición, confirmando las sospechas de que se trataba de un vehículo sustraído bajo la modalidad de "levantamiento".
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 7, presidido por Gonzalo Oliver de Tezanos, con la intervención de la Secretaría N° 21 de Vanina Sanzol. El magistrado dispuso la carátula de "encubrimiento automotor" y ordenó convalidar las detenciones.
En acatamiento a las disposiciones judiciales, el menor infractor fue derivado al Instituto Inchausti, mientras que la motocicleta fue secuestrada formalmente para ser sometida a las pericias.
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