Persecución de alto voltaje en la General Paz: dos delincuentes quisieron huir de un control y fueron capturados

Tras la aprehensión, la verificación de identidades en los registros informáticos arrojó que ambos domicilian en el partido de Lomas de Zamora. La investigación reveló que el acompañante, de 17 años, posee un nutrido prontuario con cuatro procesos judiciales previos por robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cometidos entre 2023 y 2025.

Paralelamente, la inspección técnica de la Bajaj Rouser 200 evidenció que el tambor de arranque estaba violentado y carecía de llave de ignición, confirmando las sospechas de que se trataba de un vehículo sustraído bajo la modalidad de "levantamiento".

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 7, presidido por Gonzalo Oliver de Tezanos, con la intervención de la Secretaría N° 21 de Vanina Sanzol. El magistrado dispuso la carátula de "encubrimiento automotor" y ordenó convalidar las detenciones.

En acatamiento a las disposiciones judiciales, el menor infractor fue derivado al Instituto Inchausti, mientras que la motocicleta fue secuestrada formalmente para ser sometida a las pericias.