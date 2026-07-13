Maltrato animal: un caballo de tiro colapsó en medio de una calle de Santiago del Estero por cansancio

Junto al animal había un grupo de jóvenes, de los cuales sólo uno se acercó entre los autos que pasaban.

En algunas localidades de la Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está prohibida la circulación de "vehículos de tracción animal", por ejemplo, de carros como los utilizados por cartoneros y recuperadores urbanos.

Incluso salieron de circulación los mateos que se juntaban en Plaza Italia, en Palermo, no tanto por lo complicado de la operativa sino por la evolución del concepto de maltrato animal ligado a mantener caballos a la intemperie y a merced del tránsito porteño.

Quizás por eso el episodio registrado recientemente en Santiago del Estero reavivó la indignación y las críticas por el uso de caballos de tiro por considerar que es una muestra de maltrato animal.