Maltrato animal: un caballo de tiro colapsó en medio de una calle de Santiago del Estero por cansancio
Las autoridades rescataron al equino mientras testigos de la secuencia registraban todo con sus cámaras de celular. Un video se volvió viral este lunes.
Este lunes se volvió viral un video del momento en que un caballo colapsó en medio de una calle en Santiago del Estero. Todavía no se sabe si ocurrió debido al cansancio extremo o a una condición médica, pero personal de Guardavidas se hizo cargo del caso.
La secuencia fue registrada por testigos en inmediaciones de Avenida Colón y Japón, en el barrio Los Inmigrantes de la ciudad de Santiago del Estero.
Una de las personas que difundió un video en redes sociales señaló: "¿Hay alguien en la zona para que me ayude a hacer la denuncia, por favor? Ese animal no debe volver con esas personas".
A las pocas horas la misma usuaria informó que personal del Grupo de Guardavidas de Santiago del Estero se había presentado en la zona para constatar el estado del animal y cuáles serán los pasos a seguir.
Mientras tanto se hizo viral el video del caballo que intentaba tenerse en pie sólo para caer de costado sobre la calle, con un quejido apenas perceptible y todavía unido al carro verde que tiraba lleno de bolsas.
Junto al animal había un grupo de jóvenes, de los cuales sólo uno se acercó entre los autos que pasaban.
En algunas localidades de la Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está prohibida la circulación de "vehículos de tracción animal", por ejemplo, de carros como los utilizados por cartoneros y recuperadores urbanos.
Incluso salieron de circulación los mateos que se juntaban en Plaza Italia, en Palermo, no tanto por lo complicado de la operativa sino por la evolución del concepto de maltrato animal ligado a mantener caballos a la intemperie y a merced del tránsito porteño.
Quizás por eso el episodio registrado recientemente en Santiago del Estero reavivó la indignación y las críticas por el uso de caballos de tiro por considerar que es una muestra de maltrato animal.
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