Una mujer enfrentó a tres ladrones con una botella de gaseosa para defender a su marido

"Me resistí, no les di la llave del auto con el que había llegado. La saqué barata, porque podría haber terminado con un tiro o un arma blanca", aseguró y explicó que durante el forcejeo intentó defenderse como pudo porque desconocía si los asaltantes estaban armados.

Los delincuentes huyeron del lugar y, hasta el momento, permanecen prófugos. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.