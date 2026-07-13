Una mujer enfrentó a tres ladrones con una botella de gaseosa para defender a su marido
La pareja logró frustrar el robo del auto tras forcejear con los delincuentes y toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.
Tres delincuentes intentaron robarle el auto a un matrimonio cuando llegaba a su casa en Gerli, pero la resistencia de la pareja frustró el asalto. Durante el forcejeo, la mujer intentó defender a su esposo arrojándoles una botella de gaseosa y otros objetos a los atacantes.
El violento episodio ocurrió sobre la calle Caxaraville al 2000. Roberto y su esposa regresaban de hacer las compras para reunirse con su familia y ver el partido de la Selección Argentina cuando fueron sorprendidos por los delincuentes mientras abrían el portón de la vivienda.
Según relató la víctima, los asaltantes se acercaron caminando y lo interceptaron cuando estaba por ingresar a su casa. "Veníamos con mi señora de comprar para organizar todo y ver el partido en familia. Cuando estábamos bajando del auto y por entrar a casa, aparecieron tres muchachos. Después un vecino nos dijo que nos venían siguiendo", contó.
El hombre se resistió al robo y comenzó a forcejear con los atacantes, que le propinaron golpes de puño mientras intentaban quitarle las llaves del vehículo. En medio del enfrentamiento, su esposa cayó al piso y, al ver que golpeaban a su marido, les arrojó una botella de gaseosa y otros productos que llevaba en las bolsas de las compras para intentar ahuyentarlos.
La reacción de la pareja terminó frustrando el asalto. Los delincuentes escaparon sin llevarse el vehículo, aunque alcanzaron a robar la llave de otro auto que Roberto llevaba en uno de sus bolsillos.
"Me resistí, no les di la llave del auto con el que había llegado. La saqué barata, porque podría haber terminado con un tiro o un arma blanca", aseguró y explicó que durante el forcejeo intentó defenderse como pudo porque desconocía si los asaltantes estaban armados.
Los delincuentes huyeron del lugar y, hasta el momento, permanecen prófugos. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario